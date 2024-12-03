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Экономика

Курс сома вырос почти ко всем основным валютам. Рубль продолжает дорожать

Фото из интернета. Российский рубль, падавший всю прошлую неделю, теперь почти также быстро восстанавливает позиции

Официальные курсы доллара, евро, тенге и юаня снизились по отношению к сому, российского рубля — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,69 сома, продают по 87,15 сома. Номинальный курс Нацбанка — 86,7993 сома (снижение — 0,01 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,52 сома, продают по 91,51 сома. Официальный курс — 91,1696 сома (снижение — 0,64 процента).

Российский рубль вновь подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,8 сома, продают по 0,842 сома. Курс НБ КР — 0,8158 сома (рост — 2,1 процента).

Курс казахского тенге заметно просел. Сегодня его покупают по 0,1192 сома, продают по 0,1816 сома. Официальный курс — 0,1663 сома (падение — 2,35 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,3 сома. Официальный курс — 11,9372 сома (снижение — 0,51 процента).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312886/
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