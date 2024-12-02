Более 600 несанкционированных операций с картами VISA зафиксировал Нацбанк

Более 600 несанкционированных операций с картами международной платежной системы VISA зафиксировал Национальный банк Кыргызстана в третьем квартале 2024 года. Такие данные содержатся в материалах регулятора.

По информации Нацбанка, за указанный период зафиксированы 643 несанкционированные операции с картами международной системы VISA Int., 70 несанкционированных операций с картами международной платежной системы MasterCard и 16 несанкционированных операций с картами «Элкарт».

Регулятор получил данные благодаря анализу информации, которую передают коммерческие банки в рамках периодического регулятивного банковского отчета о несанкционированных операциях в системах расчетов с использованием платежных карт.

Оценочная сумма операций составила 10,13 миллиона сомов. Это 0,004 процента от общего объема операций с банковскими картами.

Коммерческие банки также проинформировали НБ КР о зафиксированных несанкционированных операциях с использованием иностранных карт в периферийной сети на сумму 36,9 тысячи сомов.