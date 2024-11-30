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Экономика

Налоговая служба Кыргызстана собрала более 270 миллиардов сомов за 11 месяцев

Налоговая служба за январь — ноябрь 2024 года собрала 270,1 миллиарда сомов налогов и страховых взносов. Это на 44,3 миллиарда сомов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в ведомстве.

Основные данные:

  • Налоги и платежи: 203,8 миллиарда сомов (+35,6 миллиарда сомов к 2023 году), план перевыполнен на 2,9 миллиарда сомов.
  • Страховые взносы: 66,3 миллиарда сомов (+8,7 миллиарда сомов к 2023 году), перевыполнение плана составило 5,6 миллиарда сомов.

Для сравнения, в 2010 году общий объем собранных налогов и взносов составлял 36,3 миллиарда сомов, а за весь 2020 год — 112,1 миллиарда сомов.

«Внедрение цифровых технологий, таких как электронная товаротранспортная накладная, стало важным инструментом повышения прозрачности налоговых процессов. Это позволило сократить объем теневой экономики и защитить интересы участников рынка, включая потребителей», — сообщили в ведомстве.

Налоговая служба отмечает, что цифровизация не только усилила налоговое администрирование, но и создала более благоприятные условия для бизнеса в стране.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312717/
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