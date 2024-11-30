«Кыргызалтын» планирует перенимать инновации и опыт ювелиров Узбекистана

В конце ноября 2024 года Торговое представительство КР при Минэкономики в Узбекистане организовало двухдневную программу для делегации ОАО «Кыргызалтын». Об этом сообщили в экономическом ведомстве КР.

Целью делегации было ознакомиться с ювелирной отраслью Узбекистана. Визит позволил представителям компании детально изучить производственные мощности ведущих ювелирных заводов страны и обсудить ключевые вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках программы состоялись встречи с руководством Ассоциации производителей ювелирных изделий «Узбекзаргарсаноати», где обсуждались перспективы развития ювелирного производства, внедрение передовых технологий и создание совместных образовательных программ для специалистов.

Делегация посетила крупнейшие узбекские заводы, такие как Fonon, специализирующийся на инновационных и высококачественных изделиях, а также Sofiazar и Uzgold, которые выделяются своими дизайнерскими решениями и надежностью на рынке.

Кроме того, делегация ознакомилась с розничными магазинами и шоурумами, представившими продукцию ведущих узбекских брендов. В ходе визита ОАО «Кыргызалтын» также выразило заинтересованность в использовании итальянского оборудования и реализации программы обмена опытом для обучения специалистов совместно с узбекскими предприятиями.

Узбекские производители в свою очередь подчеркнули свою готовность оказать всестороннюю поддержку в развитии ювелирной отрасли Кыргызстана.