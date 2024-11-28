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Экономика

Курс рубля впервые упал ниже отметки в 82 тыйына. В обменных бюро он еще дешевле

Фото из интернета. Российский рубль стремительно дешевеет относительно сома

Официальные курсы евро и юаня выросли, российского рубля и тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем  доллар по 86,72 сома, продают — по 87,15 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,8 сома без изменений).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,91 сома, продают — по 91,89 сома. Официальный курс — 91,2659 сома (рост — 0,22 процента).

Российский рубль вновь резко подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,749 сома, продают — по 0,831 сома. Курс Национального банка — 0,812 сома (падение — 2,31 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1206 сома, продают — по 0,1881 сома. Официальный курс — 0,1738 сома (снижение — 0,17 процента).

Китайский юань немного подорожал. В среднем его покупают по 11,63 сома, продают — по 12,5 сома. Официальный курс — 11,9699 сома (рост — 0,06 процента).

  • Нацбанк Кыргызстана провел очередную валютную интервенцию 26 ноября, продав на валютном рынке $92 миллиона. Это его третий выход на валютный рынок в ноябре.

  • С начала 2024 года Нацбанк провел 23 валютные интервенции: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 10 операций по продаже долларов на общую сумму $482 миллиона 600 тысяч.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312452/
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