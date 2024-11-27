На Токтогульской ГЭС построят две плавучие солнечные электростанции. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство энергетики.

По данным ведомства, кабмин подписал инвестиционное соглашение с иностранными компаниями. Построить электростанции планируется в течение четырех лет. Мощность — 612 мегаватт. Каждая состоит из двух фаз.

Среди инвесторов указаны фирмы Sonnenenergie, a.s., AB Progressio GmbH, LTI ReEnergy CleanTech Project Development UG и две кыргызстанские — ОАО «СЭС «Токтогул» и «СЭС «Токтогул КГ».

«Основная цель подписанного документа — привлечение инвестиций в проекты зеленой энергетики КР, сокращение зависимости от импорта электроэнергии, укрепление энергетической безопасности и независимости», — говорится в публикации.