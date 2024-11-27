Инфляция, курс и экономический рост. Выводы Нацбанка за 10 месяцев 2024 года

Правление Нацбанка Кыргызстана сохранило учетную ставку на уровне 9 процентов. Это решение основано на анализе внешнеэкономической ситуации и факторов инфляции, которые влияют на экономику страны.

На основе данных регулятора редакция 24.kg рассказывает о причинах принятого решения и прогнозе по инфляции до конца года.

Справка 24.kg Учетная ставка — это процент, под который Национальный банк выдает кредиты коммерческим банкам. Она влияет на процентную ставку кредитования комбанками предпринимателей и простых граждан.

ВВП

В Кыргызстане сохраняется высокая экономическая активность. По итогам десяти месяцев 2024 года рост реального ВВП составил 9,6 процента.

Сектор услуг и строительства продолжает вносить весомый вклад в рост ВВП.

Экономический рост поддерживается увеличением объемов торговли и инвестиций в основной капитал. Расширение потребительской и инвестиционной активности остается основным двигателем развития экономики страны. Внутренний спрос укрепляется благодаря росту реальной заработной платы, которая за девять месяцев 2024 года увеличилась на 6,7 процента.

Инфляция

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Инфляция в Кыргызстане на умеренном уровне благодаря денежно-кредитной политике, которую проводит Нацбанк, поддерживая стабильность цен в стране. На 25 ноября 2024 года годовая инфляция составила 5,2 процента. Она остается в пределах целевого уровня регулятора, установленного на уровне 5-7 процентов.

Цены на продукты и непродовольственные товары растут все медленнее, что сохраняет инфляцию на умеренном уровне. Заметно сокращаются инфляционные ожидания среди населения и предприятий.

С начала года рост цен на продукты питания снизился с 6,9 процента до 4,7 процента. Аналогично рост цен на непродовольственные товары замедлился с 12,2 процента до 4,6 процента. Цены на услуги растут из-за изменений в тарифной политике.

Банковский сектор

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Чистый приток денежных переводов в Кыргызстан за девять месяцев 2023 года вырос на 25,1 процента. Это влияет на укрепление внутреннего спроса. Дополнительно его поддерживает рост объемов потребительского кредитования.

Банковский сектор Кыргызстана устойчив, а ключевые показатели остаются стабильными. В коммерческих банках достаточная ресурсная база в национальной валюте, что поддерживает активное кредитование экономики. Депозитная база банковской системы составила 567,9 миллиарда сомов, увеличившись с начала года на 32 процента.

Такая динамика говорит об имеющемся высоком доверии населения к банковской системе и сохраняющихся сберегательных предпочтениях в экономике.

По итогам 10 месяцев 2024 года кредитный портфель вырос на 22 процента и достиг 314 миллиардов сомов. Прирост показали кредиты в национальной валюте, которые увеличились на 24,4 процента.

Курс валют

На 25 ноября с начала года объем чистой продажи Национальным банком иностранной валюты составил $113 миллионов.

На валютном рынке ситуация остается стабильной. Курс сома гибко регулируется в зависимости от спроса и предложения на рынке. Сезонные факторы также отражаются на обменном курсе. Нацбанк проводит валютные интервенции для сглаживания резких колебаний, чтобы поддерживать стабильность на рынке.

На вопрос о прогнозах курса валют, который ожидает регулятор, заместитель председателя Нацбанка Азат Козубеков заявил: «Любые комментарии, прогнозы по ожиданиям от самого регулятора могут исказить рыночное формирование обменного курса. Поэтому Национальный банк не комментирует, не публикует прогнозы, ожидания по обменному курсу, чтобы сохранить рыночное курсообразование на валютном рынке».

Глобальная ситуация

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Мировая экономика продолжает оставаться нестабильной из-за продолжающихся геополитических проблем. В США и ЕС инфляция снижается, однако в некоторых странах нашего региона она все еще высокая. Цены на продовольствие и сырье на мировых рынках также нестабильны из-за текущей геополитической ситуации.

Среди стран нашего региона в Кыргызстане показатели по инфляции и обменному курсу остаются стабильными.

Национальный банк следит за внешними факторами, которые могут повлиять на инфляцию в стране, и учитывает эти данные при принятии решений по учетной ставке.

Прогноз инфляции

Это будет в пределах целевого диапазона Нацбанка, который составляет 5-7 процентов.

На основе текущей ситуации Национальный банк ожидает, что к концу 2024 года годовая инфляция составит 6,5 процента.

Инфляционные ожидания у бизнеса и населения постепенно снижаются, а решение сохранить ключевую ставку на уровне 9 процентов отвечает нынешним экономическим условиям и внешним рискам.

«Такой подход поможет поддержать стабильность цен в будущем и обеспечит макроэкономическую устойчивость. Национальный банк продолжит внимательно следить за внешними и внутренними факторами, влияющими на инфляцию и будет принимать взвешенные решения по денежно-кредитной политике, чтобы держать инфляцию в целевых пределах», – отметили в регуляторе.