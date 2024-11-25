Две компании построят малые ГЭС в Ошской области за 219 миллионов сомов

В развитие зеленой энергетики Кыргызстана инвестируют почти 214 миллионов сомов. Об этом сообщили в Фонде зеленой энергетики при кабмине по итогам конкурса на развитие возобновляемых источников энергии.

На конкурс выставили девять земельных участков. По четырем из них заявки подали два претендента. Победители определены по двум лотам:

Лот № 1: в селе Салам-Алик Узгенского района Ошской области построят малые ГЭС мощностью 3 МВт. Победитель — ОсОО «Онли Групп». Объем инвестиций — 90 миллионов сомов.

По данным Минюста, компанией ОсОО «Онли Групп» руководит Мунарбек Нышанбаев, он же единственный учредитель. Основной вид деятельности компании — оптовая неспециализированная торговля. Также он числится директором и владельцем другой фирмы — ОсОО «Тасма Холдинг».





Лот № 7: в селе Сары-Бээ Кара-Кульджинского района Ошской области появятся малые ГЭС мощностью 2 МВт. Победитель — ОсОО «МТБ Инжиниринг Строй». Объем инвестиций — 123,9 миллиона сомов.

В Минюсте не удалось найти информацию о данной компании.