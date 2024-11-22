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Экономика

В Московском регионе работают 77 тысяч кыргызстанцев-таксистов

В такси Московского региона заняты 77 тысяч граждан Кыргызстана. Каждый водитель зарегистрирован с индивидуальным идентификационным номером (ID). Об этом рассказал руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус в интервью Sputnik.

Для сравнения: среди водителей из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), насчитывается всего 1,5 тысячи человек.

По его словам, граждане Кыргызстана пользуются особыми правами благодаря законодательству ЕАЭС. «Согласно действующему законодательству ЕАЭС, граждане Кыргызской Республики имеют абсолютное право работать по своим водительским удостоверениям», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311892/
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