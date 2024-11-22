Официальный курс рубля впервые ниже отметки в 86 тыйынов, доллар стабилен

Фото из интернета. Курс доллара остается неизменным с начала недели

Официальные курсы тенге и юаня немного выросли, евро и российского рубля — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,44 сома, продают — по 86,85 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,5 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,19 сома, продают — по 91,17 сома. Официальный курс — 91,1797 сома (снижение — 0,22 процента).

Российский рубль вновь подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,854 сома, продают — по 0,88 сома. Курс Национального банка — 0,8574 сома (снижение — 0,65 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1211 сома, продают — по 0,1898 сома. Официальный курс — 0,1748 сома (рост — 0,06 процента).

Китайский юань тоже немного подорожал. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают — по 12,4 сома. Официальный курс — 11,952 сома (рост — 0,07 процента).

Нацбанк Кыргызстана провел очередную валютную интервенцию 14 ноября, продав на валютном рынке $68,65 миллиона. Это его второй выход на валютный рынок в ноябре.