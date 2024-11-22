Временный запрет на экспорт угля ввел кабинет министров Кыргызстана. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

В документе говорится, что вывоз угля из Кыргызстана за пределы таможенной территории ЕАЭС автомобильным транспортом запрещен. Исключение есть для автомобильных пунктов пропуска «Иркештам - автодорожный» и «Торугарт - автодорожный». Ограничение не распространяется на государственное предприятие «Кыргызкомур» при осуществлении экспорта угля автомобильным транспортом через эти пункты пропуска.

Запрет вводится сроком на шесть месяцев.

Ограничение распространяется на уголь, который классифицируется кодами 2701 и 2702 ТН ВЭД ЕАЭС.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию (ВТО) и Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении запрета на экспорт угля.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.