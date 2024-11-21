Национальный банк напомил, что коммерческие банки и обменные бюро не имеют права отказывать в приеме долларов США старого образца. Это касается так называемых белых долларов — банкнот, выпущенных с 1996 по 2006 год, которые отличаются более светлым оттенком.

В ответ на обращения граждан, обеспокоенных отказами при обмене валюты, Нацбанк отметил, что по действующему положению «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызстане» банки и обменные бюро не могут устанавливать ограничения или различные курсы в зависимости от года выпуска денежных знаков. Все валюты, не утратившие статус платежного средства, должны принимать без исключений.

В случае необоснованного отказа в обмене «белых» долларов граждане могут обратиться в Национальный банк по телефонам: +996312610486, +996312312948 или отправить запрос на электронную почту mail@nbkr.kg. Также доступен WhatsApp-канал: 0501890000.