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Экономика

Страховые компании Кыргызстана заключили договоры на 1,2 миллиарда сомов

На начало октября 2024 года страховые компании Кыргызстана заключили договоры на 1,21 миллиарда сомов.

По данным Нацстаткома, это на 10 процентов меньше, чем в аналогичный период 2023-го, что связано с сокращением договоров по добровольному имущественному страхованию. 

В стране работают 16 страховых фирм. Их доходы выросли в 1,4 раза, в отличие от прошлого года, и составили 3,8 миллиарда сомов. Основную часть доходов (80,5 процента) они получили за счет страховых платежей.

За девять месяцев этого года страховые компании заработали 552 миллиона сомов чистой прибыли — это в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Всего за этот период поступило 3,1 миллиарда сомов страховых взносов, что на 32 процента больше показателя 2023-го.

С начала года организации заключили более 959 тысяч страховых договоров. Из них 93 процента оформлены с физическими лицами, 75 процентов — это добровольное страхование.

С начала года зафиксировано 14,6 тысячи страховых случаев. Более половины (53 процента) связано с добровольным страхованием от несчастных случаев и болезней, 28 процентов — с медицинским страхованием. Самые крупные выплаты были по имущественному (179 миллионов сомов) и медицинскому страхованию (46 миллионов).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311799/
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