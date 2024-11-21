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Экономика

Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил более $675 миллионов

Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил более $675 миллионов с января по октябрь 2024-го. Такие данные приводит Агентство статистики РУз.

Уточняется, что товарооборот между двумя странами за указанный период составил $675,6 миллиона, из них экспорт из Узбекистана — $444,8 миллиона, импорт из КР — $230,8 миллиона.

За аналогичный период прошлого года товарооборот составил $814,1 миллиона.

За десять месяцев текущего года внешнеторговый оборот РУз составил $54,4 миллиарда. Он увеличился на $3,4 миллиарда (6,7 процента) по сравнению с таким же периодом 2023-го.

Наибольший объем внешнеторгового оборота Узбекистана зафиксирован с Китаем (18,8 процента), Россией (17,8 процента) и Казахстаном (6,3 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311781/
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