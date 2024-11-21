09:46
USD 8.65
EUR 91.43
RUB 0.87
Экономика

Рубль продолжает дешеветь, доллар остается стабильным по отношению к сому

Фото из интернета. Курс покупки российского рубля снизился в обменных пунктах ниже 86 тыйынов

Официальный курс тенге немного вырос, евро, российского рубля и юаня — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,43 сома, продают по 86,85 сома. Номинальный курс Нацбанка — 86,5 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,72 сома, продают по 91,71 сома. Официальный курс — 91,3786 сома (снижение — 0,07 процента).

Российский рубль вновь подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,855 сома, продают по 0,88 сома. Курс НБ КР — 0,863 сома (снижение — 0,29 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,121 сома, продают по 0,1871 сома. Официальный курс — 0,1747 сома (рост — 0,4 процента).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,55 сома. Официальный курс — 11,9431 сома (снижение — 0,04 процента).

  • Нацбанк провел очередную валютную интервенцию 14 ноября, продав на валютном рынке $68,65 миллиона. Это его второй выход на валютный рынок в ноябре.

  • С начала 2024 года он провел 22 валютные интервенции: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 9 — по продаже на общую сумму $390 миллионов 600 тысяч.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311770/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 ноября
Рубль продолжает дешеветь к сому. Остальные валюты немного подорожали
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 ноября
Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме доллара
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 ноября
Доллар, евро и юань подорожали. Рубль и тенге — подешевели
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 ноября
Доллар начал дорожать. Остальные валюты подешевели к сому
Стоимость доллара превысила отметку в 100 рублей
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 ноября
Популярные новости
Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на&nbsp;месторождении Кумтор будут добывать еще 30&nbsp;лет Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на месторождении Кумтор будут добывать еще 30 лет
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;18&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 ноября
Монополия на&nbsp;интернет. Кыргызстан рискует вернуться в&nbsp;прошлое? Монополия на интернет. Кыргызстан рискует вернуться в прошлое?
Доллар, евро и&nbsp;юань подорожали. Рубль и&nbsp;тенге&nbsp;&mdash; подешевели Доллар, евро и юань подорожали. Рубль и тенге — подешевели
Бизнес
Обращайтесь в&nbsp;поддержку&nbsp;О! онлайн круглосуточно, без ожидания на&nbsp;линии Обращайтесь в поддержку О! онлайн круглосуточно, без ожидания на линии
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
21 ноября, четверг
09:46
В Кара-Балте обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями, подозреваемый задержан В Кара-Балте обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениям...
09:26
Сняты ограничения на проезд грузового автотранспорта на перевале Тоо-Ашуу
09:22
Премьер-министр Казахстана посетит Кыргызстан с рабочим визитом
09:21
Рубль продолжает дешеветь, доллар остается стабильным по отношению к сому
09:04
Для отеля «Хан-Тенири» управделами президента передали еще 6 гектаров земли
20 ноября, среда
23:39
Google планирует объединить Android и Chrome OS
22:37
В ЕАЭС продолжается рост грузо- и пассажироперевозок. Кыргызстан в лидерах