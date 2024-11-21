Рубль продолжает дешеветь, доллар остается стабильным по отношению к сому

Фото из интернета. Курс покупки российского рубля снизился в обменных пунктах ниже 86 тыйынов

Официальный курс тенге немного вырос, евро, российского рубля и юаня — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,43 сома, продают по 86,85 сома. Номинальный курс Нацбанка — 86,5 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,72 сома, продают по 91,71 сома. Официальный курс — 91,3786 сома (снижение — 0,07 процента).

Российский рубль вновь подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,855 сома, продают по 0,88 сома. Курс НБ КР — 0,863 сома (снижение — 0,29 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,121 сома, продают по 0,1871 сома. Официальный курс — 0,1747 сома (рост — 0,4 процента).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,55 сома. Официальный курс — 11,9431 сома (снижение — 0,04 процента).

Нацбанк провел очередную валютную интервенцию 14 ноября, продав на валютном рынке $68,65 миллиона. Это его второй выход на валютный рынок в ноябре.