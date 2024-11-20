23:01
USD 8.65
EUR 91.43
RUB 0.87
Экономика

В ЕАЭС продолжается рост грузо- и пассажироперевозок. Кыргызстан в лидерах

В ЕАЭС продолжается рост грузо- и пассажироперевозок. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, в январе — сентябре 2024-го (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 7,4 процента), так и ряда национальных показателей: в Казахстане (на 14,1 процента), Беларуси (на 9,1 процента), России (на 6,7 процента) и Кыргызстане (на 5,1 процента).

Одновременно в отчетном периоде совокупный уровень грузоперевозок в союзе увеличился на 0,5 процента, при этом зафиксирован рост в Кыргызстане (6,2 процента), Беларуси (2,6 процента), Казахстане (0,9 процента) и России (0,4 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311728/
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
Объем строительных работ в странах ЕАЭС увеличился: лидирует Кыргызстан
Вопросы защиты интеллектуальной собственности ЕАЭС обсудят в Астане
Карты совместных туристических маршрутов рекомендуют использовать в странах ЕАЭС
В Казахстане самые высокие цены на услуги такси в ЕАЭС
Объем взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС составил $3,8 миллиарда
Увеличение промышленного производства зафиксировано в Кыргызстане — ЕЭК
В ЕАЭС наибольший прирост сахарного производства зафиксирован в Кыргызстане
Меры по стабилизации роста потребительских цен в странах ЕАЭС обсудили в ЕЭК
Грузооборот стран, входящих в СНГ, в 2024 году сократился на 5 процентов
Объем грузовых перевозок в Кыргызстане с начала 2024 года увеличился
Популярные новости
Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на&nbsp;месторождении Кумтор будут добывать еще 30&nbsp;лет Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на месторождении Кумтор будут добывать еще 30 лет
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;18&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 ноября
Доллар, евро и&nbsp;юань подорожали. Рубль и&nbsp;тенге&nbsp;&mdash; подешевели Доллар, евро и юань подорожали. Рубль и тенге — подешевели
Монополия на&nbsp;интернет. Кыргызстан рискует вернуться в&nbsp;прошлое? Монополия на интернет. Кыргызстан рискует вернуться в прошлое?
Бизнес
Обращайтесь в&nbsp;поддержку&nbsp;О! онлайн круглосуточно, без ожидания на&nbsp;линии Обращайтесь в поддержку О! онлайн круглосуточно, без ожидания на линии
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
20 ноября, среда
22:37
В ЕАЭС продолжается рост грузо- и пассажироперевозок. Кыргызстан в лидерах В ЕАЭС продолжается рост грузо- и пассажироперевозок. К...
22:00
Чудаки парковки. Водители заезжают на тротуары, подвергая опасности людей
21:38
Письмо с угрозами к Ташиеву. Вдова Чыныбая Турсунбекова сделала обращение
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 ноября: опять дожди
20:22
Правила использования международных денежных пожертвований утвердил кабмин