В ЕАЭС продолжается рост грузо- и пассажироперевозок. Кыргызстан в лидерах

В ЕАЭС продолжается рост грузо- и пассажироперевозок. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, в январе — сентябре 2024-го (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 7,4 процента), так и ряда национальных показателей: в Казахстане (на 14,1 процента), Беларуси (на 9,1 процента), России (на 6,7 процента) и Кыргызстане (на 5,1 процента).

Одновременно в отчетном периоде совокупный уровень грузоперевозок в союзе увеличился на 0,5 процента, при этом зафиксирован рост в Кыргызстане (6,2 процента), Беларуси (2,6 процента), Казахстане (0,9 процента) и России (0,4 процента).