Отечественные машины закупили для завода по переработке автомобильных шин

Для служебного автопарка завода по переработке автомобильных шин в Токмаке приобретено 8 автомашин Chevrolet. Об этом сообщили в ЗАО «Кумтор Голд Компани».

Отмечается, что президент закрытого акционерного общества Алмазбек Барыктабасов ознакомился с работой дочернего предприятия компании — завода по переработке автомобильных шин в Токмаке, где скоро планируется открыть вторую рабочую смену.

Алмазбек Барыктабасов подчеркнул, что «Кумтор Голд Компани» придает большое значение развитию своего дочернего предприятия в Токмаке.

«Наша цель — добиться снижения вреда, наносимого экологии в результате производственной деятельности. Автомобильные покрышки, которые годами складировались и не перерабатывались, несут опасность для хрупкой экосистемы. Именно поэтому был запущен завод, где будут не только перерабатывать, но и восстанавливать автомобильные покрышки», — констатировал Алмазбек Барыктабасов.

Президент ЗАО «Кумтор Голд Компани» сообщил, что для оперативного решения производственных задач компанией приобретены и переданы заводу 8 автомобилей марки Chevrolet:

Tracker, Onix и Cobalt, произведенных на заводе Tulpar Motors в селе Беловодском.

Напомним, в октябре «Кумтор Голд Компани» в рамках поддержки отечественного производства, а также обновления и модернизации служебного автопарка приобрела для корпоративного автопарка несколько кроссоверов Chevrolet Tracker, произведенных на заводе Tulpar Motors.