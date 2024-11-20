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Экономика

Рубль продолжает дешеветь к сому. Остальные валюты немного подорожали

Фото из интернета. Курс доллара на этой неделе пока не менялся

Официальные курсы евро, юаня и тенге немного выросли, российского рубля — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,41 сома, продают — по 86,85 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,5 сома (без изменений).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 91,03 сома, продают — по 92,04 сома. Официальный курс — 91,2316 сома (рост — 0,23 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,858 сома, продают — по 0,884 сома. Курс Национального банка — 0,8655 сома (снижение — 0,13 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1207 сома, продают — по 0,1876 сома. Официальный курс — 0,174 сома (рост — 0,12 процента).

Китайский юань немного подорожал. В среднем его покупают по 11,7 сома, продают — по 12,57 сома. Официальный курс — 11,9476 сома (рост — 0,05 процента).

  • Нацбанк Кыргызстана провел очередную валютную интервенцию 14 ноября, продав на валютном рынке $68,65 миллиона. Это его второй выход на валютный рынок в ноябре.

  • С начала 2024 года Нацбанк провел 22 валютные интервенции: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 9 операций по продаже долларов на общую сумму $390 миллион 600 тысяч.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311634/
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