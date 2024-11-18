В Кыргызстане в 2024 году произведено 86,5 тысячи тонн бензина

В январе-августе 2024 года в Кыргызстане было произведено 86,5 тысячи тонн бензина. Это в 5,4 раза превышает объем производства за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Межгосударственный статистический комитет СНГ.

По его данным, за первые восемь месяцев 2024 года в КР было произведено 91,5 тысячи тонн дизельного топлива, что на 26,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В указанный период Кыргызстан также произвел 137,7 тысячи тонн мазута, что на 34,8 процента больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, объем промышленной продукции, произведенной в стране в январе-августе 2024 года, составил более 330 миллиардов сомов. Это на 0,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.