В Кыргызстане инфляционные оценки и ожидания показали снижение: исследование

Инфляционные оценки кыргызстанцев в октябре показали заметное снижение после резкого роста в сентябре. Об этом говорится в макроэкономическом исследовании по потребительской уверенности жителей стран Центральной Азии, которое провела компания Freedom Finance Global.

Согласно данным экспертов, если в сентябре 30,8 процента опрошенных ощущали очень сильный рост цен за прошедший месяц, то в октябре таких было 26,6 процента. Оценки роста цен за прошедшие 12 месяцев также упали. В октябре 47,8 процента кыргызстанцев отметили ускорение роста цен, в сентябре этот показатель составлял 50,7 процента. Официальные октябрьские данные по годовой инфляции указывают на ее замедление с 4,9 процента до 4,8 процента после резкого роста в сентябре.

Инфляционные ожидания кыргызстанцев упали не так значительно, как инфляционные оценки, и даже в целом остались на прежних относительно низких уровнях. Доля респондентов, ожидающих более быстрого увеличения цен в следующие 12 месяцев, выросла с 12,9 процента до 13,7 процента. Доля тех, кто считает, что цены вырастут очень сильно в следующем месяце, наоборот, упала с 8,7 процента до 7,7 процента.

Среди отдельных товаров и услуг, по которым жители заметили наибольший рост цен, так же, как и в других странах Центральной Азии, вновь отмечается категория мяса и птицы, удерживающую первую строчку второй месяц подряд.

В исследовании отмечается, что доля респондентов, выбравших ее, упала с рекордных 51,6 процента до 47,7 процента. При этом мука незначительно отстает по этому показателю, достигнув 47,2 процента в октябре.

«Также отметим, что в целом список топ-5 товаров, по которым заметен наибольший рост цен, не меняется 14 месяцев подряд. Кроме вышеупомянутых продуктов, в октябре 45,3 процента респондентов заметили сильный рост цен на растительное масло, 32,6 процента — на овощи и фрукты и 31,7 процента — на сахар с солью. В целом отметим, что в октябре куда больше людей заметили рост цен на многие товары и услуги в сравнении с сентябрем. Кроме того, виден резкий месячный рост цен на фрукты на 5,9 процента и на овощи на 3,7 процента ввиду сезонных факторов. Также отметим, что в годовом выражении мясо стало самым подорожавшим товаром среди основных продуктов питания. За последний год цены на мясо увеличились на 9,5 процента, тогда как в целом продукты питания показали рост на 2,5 процента», — говорится в исследовании.