Потребительская уверенность в Кыргызстане в октябре 2024 года показала снижение

В Кыргызстане индекс потребительской уверенности в октябре показал снижение второй месяц подряд. Индекс (CCI) за месяц упал на 3,6 пункта, достигнув 137,2 пункта. Об этом говорится в макроэкономическом исследовании по потребительской уверенности жителей стран Центральной Азии за октябрь 2024 года, которое провела компания Freedom Finance Global.

По данным экспертов, в этот раз снижение показали все пять субиндексов, определяющих композитный уровень индекса. Наибольший спад фиксируется в вопросе оценок изменений экономической ситуации за последние 12 месяцев. В сравнении с октябрем 2023 года рост индекса составил 8 пунктов после сильного улучшения в первой половине 2024-го.

Субиндекс оценок изменений экономической ситуации за последние 12 месяцев показал наибольшее снижение. Отмечается, что именно этот субиндекс был главным драйвером недавнего сильного роста потребительской уверенности. Он упал на 7,2 пункта за октябрь. Более 67 процентов жителей указывали на улучшение экономической ситуации, тогда как в сентябре этот показатель достигал 71,7 процента.

В возрастном разрезе снижение наблюдается по всему спектру, но у старшего поколения ухудшение было формальным. Свыше 72 процентов жителей страны старше 60 лет отметили улучшение экономической ситуации. В конце списка оказались респонденты в возрасте 45–59 лет, среди которых доля положительных ответов резко упала с 74,3 процента до 64,3 процента.

В региональном разрезе также наблюдается разнонаправленная динамика в улучшении оценок изменений экономической ситуации. Лидером октября и продемонстрировавшей наибольший рост доли положительных ответов стала Таласская область, где показатель вырос с 69,7 процента до 80,5 процента. Этот регион перехватил лидерство у Баткенской области, где эта же доля упала на 9,3 пункта. Также сильно уменьшилась доля в Бишкеке и Нарынской области — на 10,7 и 10,5 пункта соответственно. Хуже остальных в итоге ответили жители столицы, среди которых лишь 50,7 процента отмечают позитивные изменения в экономике.