00:10
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Экономика

Потребительская уверенность в Кыргызстане в октябре 2024 года показала снижение

В Кыргызстане индекс потребительской уверенности в октябре показал снижение второй месяц подряд. Индекс (CCI) за месяц упал на 3,6 пункта, достигнув 137,2 пункта. Об этом говорится в макроэкономическом исследовании по потребительской уверенности жителей стран Центральной Азии за октябрь 2024 года, которое провела компания Freedom Finance Global.

По данным экспертов, в этот раз снижение показали все пять субиндексов, определяющих композитный уровень индекса. Наибольший спад фиксируется в вопросе оценок изменений экономической ситуации за последние 12 месяцев. В сравнении с октябрем 2023 года рост индекса составил 8 пунктов после сильного улучшения в первой половине 2024-го.

Субиндекс оценок изменений экономической ситуации за последние 12 месяцев показал наибольшее  снижение. Отмечается, что именно этот субиндекс был главным драйвером недавнего сильного роста потребительской уверенности. Он упал на 7,2 пункта за октябрь. Более 67 процентов жителей указывали на улучшение экономической ситуации, тогда как в сентябре этот показатель достигал 71,7 процента.

В возрастном разрезе снижение наблюдается по всему спектру, но у старшего поколения ухудшение было формальным. Свыше 72 процентов жителей страны старше 60 лет отметили улучшение экономической ситуации. В конце списка оказались респонденты в возрасте 45–59 лет, среди которых доля положительных ответов резко упала с 74,3 процента до 64,3 процента.  

В региональном разрезе также наблюдается разнонаправленная динамика в улучшении оценок изменений экономической ситуации. Лидером октября и продемонстрировавшей наибольший рост доли положительных ответов стала Таласская область, где показатель вырос с 69,7 процента до 80,5 процента.  Этот регион перехватил лидерство у Баткенской области, где эта же доля упала на 9,3 пункта. Также сильно уменьшилась доля в Бишкеке и Нарынской области — на 10,7 и 10,5 пункта соответственно. Хуже остальных в итоге ответили жители столицы, среди которых лишь 50,7 процента отмечают позитивные изменения в экономике.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311173/
просмотров: 1372
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги октября. За счет чего ускорился рост экономики до 9,6 процента
Бишкекский саммит ОТГ: решения, перспективы и сомнения экспертов
Запрет снимать милиционеров на видео: юристы призывают отозвать законопроект
Анализ потребительской уверенности в Кыргызстане показал небольшое снижение
Закон о клевете. Принятие документов, ограничивающих свободу слова, запрещено
Рост экономики в КР составило увеличение объемов в сферах услуг и строительства
Экономика Кыргызстана в первом квартале 2024 года продолжала расти — ЕФСР
Эксперты Кыргызстана и Узбекистана обсудят единый подход по важным вопросам
В Кыргызстане индекс потребительской уверенности растет третий месяц подряд
Смело. А чиновники не подведут? Эксперты о выступлении Садыра Жапарова
Популярные новости
Итоги октября. Что в&nbsp;Кыргызстане подорожало больше всего за&nbsp;месяц Итоги октября. Что в Кыргызстане подорожало больше всего за месяц
Рубль начал дорожать, остальные валюты дешевеют. Доллар стабилен Рубль начал дорожать, остальные валюты дешевеют. Доллар стабилен
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 ноября
Доллар начал дорожать. Остальные валюты подешевели к&nbsp;сому Доллар начал дорожать. Остальные валюты подешевели к сому
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов