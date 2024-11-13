Стоимость биткоина превысила цену килограммового слитка золота на $7 тысяч

Стоимость биткоина (BTC) превысила $89 тысяч и обогнала цену золота, которое сейчас торгуют в пределах $83 тысяч. Такие показатели следуют из данных TradingView.

Цена биткоина 13 ноября в 15.18 по Бишкеку достигла $87 тысяч 580. В данный момент он торгуется в пределах $87 тысяч, а самая высокая стоимость, по которой продана монета, — $89 тысяч 950. Это исторический максимум. Криптомонета сейчас обошла по цене килограммовый слиток золота.

Газета «Ведомости» со ссылкой на профильных экспертов писала, что достижение показателя в $80 тысяч начнет «золотой век» альткоинов (любая криптовалюта, кроме BTC). Добавим, что 10 ноября об этом также заявил гендиректор биржи криптовалют Binance Ричард Тэн в комментарии Financial Times (FT). Заявление произошло после того, как стоимость биткоина впервые превысила $80 тысяч.

Издание отмечает, что стоимость криптовалюты растет на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он, ранее скептически относившийся к криптовалютам, в ходе предвыборной кампании высказывался в поддержку цифровых валют.

В частности, в июле 2024 года республиканец выступил на криптовалютной конференции Bitcoin 2024. Тогда он пообещал в случае переизбрания сделать США «биткоин-сверхдержавой» и «криптостолицей» мира. А 5 ноября пошутил, что в случае избрания может распорядиться погасить государственный долг биткоинами.