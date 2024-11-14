Зеленая энергетика. С какими трудностями сталкиваются инвесторы в Кыргызстане

Зеленая повестка становится ключевой темой для многих стран, и Кыргызстан не исключение. В центре внимания — развитие экологически чистой энергетики, которая может минимизировать вредные выбросы в атмосферу.

В интервью 24.kg президент Ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева рассказала, какие условия и законодательные изменения необходимы, чтобы развивать зеленую энергетику в республике.

— Какие шаги, по вашему мнению, должны предпринять правительство и частный сектор для ускорения развития ВИЭ?

— Энергетические потребности растут ежедневно, это связано с увеличением населения и развитием технологий. Важно расширять производство и использование возобновляемых источников энергии, чтобы обеспечить более чистое будущее для следующих поколений. Задача перед государством стоит амбициозная, и для частного сектора ключевым фактором остаются наличие политической воли у руководства страны и совершенствование нормативной базы. Сейчас воля есть — за последние три года мы видим позитивные сдвиги. Нас услышали, мы провели много переговоров с кабмином, и большая часть наших предложений принята.

В 2021 году на международном форуме по развитию ВИЭ в Бишкеке мы обозначили наши требования к условиям, которые необходимы для развития сектора. Сейчас эти условия внедряют. В 2022-м приняли Закон «О возобновляемых источниках энергии», который изменил сроки предоставления льгот и ввел новые преференции и гарантии для сектора. В документе появились новые термины, такие как «микрогенерация».

Но, несмотря на прогресс, остается ряд вопросов, который требует решения. Среди актуальных — трансформация земельных участков, относящихся к водному фонду. Мы предлагаем отдать ее районным администрациям для экономии времени и ресурсов. Кроме того, ожидаем создание рабочей группы по разработке механизмов индексации тарифов на электроэнергию в национальной валюте к иностранным валютам.

В правовой базе, регулирующей нашу деятельность, есть моменты, которые сложно воспринимаются не только местным бизнесом, но и иностранными партнерами. Поэтому для быстрого роста сектора надо упростить регулирование, особенно учитывая наш дефицит в 3 миллиарда киловатт. Нам нужна поддержка государства не только для обеспечения внутреннего спроса, но и для выхода на экспорт. Чтобы этого достичь, нам нужны четкие и прозрачные правила.

На сегодня более 130 заявок на строительство объектов ВИЭ подано в Фонд зеленой энергетики при кабмине, это подтверждает готовность бизнеса инвестировать. Малая гидроэнергетика может тоже обеспечить значительную долю новых мощностей в регионах и показать потенциал частного сектора для достижения этих целей.

Фото предоставлено собеседником редакции. Эльвира Боромбаева

— Какие изменения в законодательстве и взаимодействии с госорганами сделают ВИЭ-сектор более привлекательным для инвесторов?

— Для достижения поставленных целей нам необходимы «длинные» деньги, упрощенные правила и минимизация государственного участия в виде бюрократических барьеров. Мы готовы к диалогу и уверены, что утроить генерацию ВИЭ к 2030 году вполне возможно. Более того, при создании необходимых условий этот результат можно достичь даже раньше. Однако здесь ключевую роль играют стабильные и понятные правила, четкое законодательное регулирование и меньше изменений в нормативной базе.

Нередко мы сталкиваемся с постановлениями Министерства энергетики, которые осложняют ситуацию. Так, несколько месяцев назад одно из них отменили, что привело к замешательству. Нам бы хотелось видеть больше взаимодействия с Минэнерго, особенно с учетом того, что мы организованный сектор. Каждые новые регламент и постановление, касающиеся нашей работы, отражаются на нас и, к сожалению, снижают доверие со стороны финансовых институтов и потенциальных инвесторов.

Думаю, важно выстроить синхронную и сбалансированную политику, где государство и частный сектор будут работать в тесной связке для достижения общих целей.

— С какими трудностями сталкивается инвестор, желающий построить ГЭС в Кыргызстане?

— Сейчас главная проблема — это стартовая позиция. Если сравнивать с европейскими странами, то там инвестор приходит в определенный государственный орган, сообщает примерные параметры будущего объекта — количество мегаватт или киловатт — и получает готовые документы, включая технико-экономическое обоснование и на земельный участок. Эти участки заранее подготовлены, независимо от типа ВИЭ, будь то гидроэнергетика, солнечная или ветровая энергия. Там собраны все нужные данные и есть техническая поддержка. Инженеры могут профессионально оценить участок и правильно спроектировать территорию для успешной реализации ВИЭ-проекта.

В Кыргызстане тоже предпринимались шаги в эту сторону, создали Фонд зеленой энергетики, однако ему не хватает достаточной технической базы и квалифицированных специалистов, которые могли бы заниматься этими задачами. В итоге инвестору приходится самостоятельно искать земельный участок, что значительно усложняет процесс. Идея «единого окна», возможно, была хорошей, но пока что она остается нереализованной на практике.

Сегодня инвесторы, желающие начать проект, вынуждены сами искать землю и проходить конкурсные процедуры. Это занимает много времени и ресурсов: они выбирают место, определяют координаты для проекта, а потом рискуют тем, что конкурс может выиграть другая компания. Министерство энергетики могло бы выполнять эти функции через один из своих департаментов, не создавая нового посреднического органа.

Фото предоставлено собеседником редакции. Эльвира Боромбаева

— Что вы можете предложить для улучшения взаимодействия государства и частного сектора в сфере ВИЭ?

— Предлагаю создать постоянную рабочую группу или совет при правительстве, чтобы наладить взаимодействие между государством и бизнесом в сфере ВИЭ. Это помогло бы нам лучше координировать усилия и принимать более эффективные решения.

В состав совета могли бы войти представители администрации президента, Министерства энергетики, бизнес-ассоциаций и компаний в сфере ВИЭ, эксперты. Он упростил бы общение и сделал бы процесс принятия решений более открытым. Это важно, чтобы избежать ситуаций, когда новые правила вводят без обсуждения с бизнесом, что приводит к непониманию и лишним сложностям.

Думаю, встречи совета можно было бы проводить раз в квартал, а если нужно — и чаще. На них мы могли бы обсуждать новые инициативы, например, изменения в тарифах, еще до их внедрения. Это помогло бы заранее выявлять потенциальные проблемы и корректировать правила так, чтобы они не мешали развитию отрасли. Также важно фиксировать все предложения и делать их доступными для участников рынка, чтобы укрепить доверие и сократить бюрократию.

Кроме того, мы могли бы вместе разрабатывать планы для развития инфраструктуры ВИЭ, учитывать текущие потребности в энергии и распределять зоны для проектов. Для этого полезно проводить семинары и форумы, где бизнес и госорганы смогут обмениваться идеями и находить партнеров.

Еще один шаг — создание единой информационной платформы с данными обо всех проектах в сфере ВИЭ. Это позволило бы участникам рынка получать актуальную статистику и отслеживать изменения в реальном времени. Также на платформе можно было бы размещать инструкции и требования для инвесторов и разработчиков, чтобы облегчить запуск их проектов.

Например, в Европе координационные советы помогают вовлекать частный сектор в стратегические решения, что создает предсказуемую и стабильную среду для инвестиций. В Азии реализуют ускоренные программы поддержки ВИЭ, включающие налоговые льготы и субсидии, плотное взаимодействие с бизнесом для согласования инициатив.