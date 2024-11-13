Рубль начал дорожать, остальные валюты дешевеют. Доллар стабилен

Фото из интернета. Самым нестабильным остается курс российского рубля — он то дорожает, то дешевеет

Официальный курс российского рубля повысился, евро, тенге и юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,08 сома, продают — по 86,56 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,2 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 91,14 сома, продают — по 92,12 сома. Официальный курс — 91,6435 сома (снижение — 0,52 процента).

Российский рубль подрос. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,869 сома, продают — по 0,893 сома. Курс Национального банка — 0,888 сома (рост — 1,4 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1211 сома, продают — по 0,1893 сома. Официальный курс — 0,1741 сома (снижение — 0,57 процента).

Китайский юань также подешевел. В среднем его покупают по 12,15 сома, продают — по 13,1 сома. Официальный курс — 11,9132 сома (снижение — 0,57 процента).

Нацбанк Кыргызстана провел очередную валютную интервенцию 6 ноября, продав на валютном рынке $62,4 миллиона.