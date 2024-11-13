Кыргызстан за девять месяцев 2024 года экспортировал золота на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Всего за указанный период Кыргызстан экспортировал 11,3 тонны золота на сумму $853 миллиона. Это на 15 процентов больше по весу и на 37 процентов больше по стоимости золота, чем за такой же период прошлого года — тогда было экспортировано 9,9 тонны на сумму $619 миллионов.

Лидером по покупке кыргызского золота в 2024 году стала Великобритания. Королевство купило 8,5 тонны золота на $660 миллионов. Это 75 процентов от общего объема экспорта драгметалла.