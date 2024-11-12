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Экономика

В конце ноября 2024 года на КПП «Кызыл-Кия» запустят систему электронной очереди

Минэкономики и Таможенная служба презентовали систему электронной очереди для контрольно-пропускных пунктов Кыргызстана. Об этом сообщили в министерстве.

В начале ноября в Таможенной службе прошла презентация системы электронной очереди для пункта пропуска «Кызыл-Кия». Представители транспортных компаний, ассоциаций и госструктур ознакомились с тем, как система будет работать, ее задачами и ожидаемыми результатами.

Система поможет сократить время ожидания и уменьшить очереди на границе. Пилотный запуск электронной очереди на КПП «Кызыл-Кия» запланирован на 29 ноября 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/310876/
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