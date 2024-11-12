Итоги октября. Что в Кыргызстане подорожало больше всего за месяц

Цены на продукты и услуги в Кыргызстане продолжают расти. За январь — октябрь особенно заметно подорожали алкоголь, табак и услуги. В то же время некоторые товары, такие как хлеб и яйца, стали немного дешевле. Средняя зарплата в стране немного увеличилась, а прожиточный минимум не меняется с сентября.

Алкоголь и сигареты продолжают дорожать

По итогам десяти месяцев 2024 года рост цен и тарифов составил 4,2 процента. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 9,3 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 7,5 процента. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 3,6 процента, безалкогольных напитков — на 2,3 процента.

Кроме того, цены выросли на картофель (на 7,7 процента), рыбу (на 6,2 процента), кондитерские изделия и сливочное масло (на 5,9 процента), крупу манную (на 5,4 процента), безалкогольные напитки и муку высшего сорта (на 5,2 процента), выпечные изделия (на 4,9 процента), сыры (на 4,1 процента), молоко пастеризованное (на 3,5 процента), рис среднезерный (на 3 процента) и подсолнечное масло (на 1,6 процента).

Национальный статистический комитет зафиксировал снижение цен:

Крупа гречневая — на 17,5 процента;

Свежие овощи — на 15,6 процента;

Свежие фрукты — на 14,8 процента;

Молоко разливное — на 7,5 процента;

Яйца — на 3,6 процента;

Варенье, джем, повидло — на 3,1 процента;

Мука первого сорта — на 1,9 процента;

Хлопковое масло — на 1,3 процента;

Печень говяжья — на 0,8 процента.

За январь — октябрь рост цен и тарифов наблюдался во всех регионах страны, больше всего они выросли в Иссык-Кульской области на 5,1 процента.

В столице больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки — на 3,7 процента. На непродовольственные товары цены повысились сильнее всего в Иссык-Кульской области — на 6,1 процента.

В Оше зафиксировали самое большое увеличение цен на алкогольные напитки и табачные изделия — на 13 процентов. В Баткенской области больше всего подорожали услуги для населения — на 9,7 процента.

Продуктовая корзина 24.kg

Редакция

24.kg

проводит свой социальный эксперимент. Каждую неделю мы ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Наш анализ показал, что с начала года стоимость продуктовой корзины снизилась на 892 сома. По сравнению с данными на конец сентября 2023-го она подешевела на 61 сом.

Зато в отличие от октября 2018 года, когда мы начали эксперимент, продуктовая корзина подорожала почти в два раза — на 2 тысячи 546 сомов.

Наши данные показывают, что за десять месяцев больше всего в Бишкеке подорожали мясо, картофель, лук, макароны, сахар и масло.

Подешевели хлеб, перец, гречка, яблоки, груши, яйца, огурцы, морковь, бананы, рис, помидоры и капуста.

Что подорожало в октябре

В октябре этого года по сравнению с сентябрем цены выросли в среднем на 0,7 процента. Больше всего на продукты и безалкогольные напитки на 1 процент. Также цены повысились на непродовольственные товары — на 0,7 процента, алкоголь и табак — на 0,1 процента и услуги для населения на 0,5 процента.

Кроме того, за один месяц цены выросли на рыбу, хлеб и муку.

В октябре по сравнению с сентябрем продукты подорожали во всех областях республики. Наибольший рост в Баткенской области и Оше — 1,8 процента.

Зарплата продолжает расти

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Кыргызстане достигла 35 тысяч 791 сома, это $415 по официальному курсу. За месяц она в среднем выросла на 138 сомов. Рост был на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Добавим, что по итогам третьего квартала 2024 года величина прожиточного минимума в стране достигла 7 тысяч 889 сомов. По сравнению со вторым кварталом он снизился на 255 сомов. При этом прожиточный минимум остается на 133 сома выше, чем в третьем квартале 2023-го, и на 711 сомов, чем в 2022 году.

Зарплаты значительно увеличились в нескольких ключевых отраслях. Так, в сфере научной деятельности рост составил 22 процента, добыче полезных ископаемых — 21,8 процента, финансовом и страховом секторах — 21,6 процента. Также наблюдается заметный прирост в транспортной сфере (15,8 процента), административной деятельности (14,4 процента) и обрабатывающей промышленности (12,8 процента).

Добавим, что величина прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста составила 8 тысяч 827 сомов, пенсионеров — 6 тысяч 992, детей — 6 тысяч 703.

Основную долю в структуре прожиточного минимума занимает продовольственная корзина — почти 70 процентов.

Самый высокий прожиточный минимум в Бишкеке (8 тысяч 172 сома), Джалал-Абадской (8 тысяч 44) и Нарынской (8 тысяч 34) областях. Самый низкий в Чуйской области — 7 тысяч 376 сомов.