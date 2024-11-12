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Экономика

Объем взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС составил $3,8 миллиарда

Объем взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС составил $3,8 миллиарда. Такие данные по итогам девяти месяцев 2024 года озвучил журналистам замглавы Национального статистического комитета Бакытбек Шокенов.

По его данным, этот показатель вырос на 15,2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Наибольшая доля взаимной торговли пришлась на Россию — 72,5 процента, на Казахстан — 25,7 процента.

Зафиксирован рост экспорта обуви, трикотажного полотна, пластмассовых изделий, молока и молочной продукции, говядины, овощей, механического оборудования, черных металлов и текстиля.

При этом наблюдалось снижение экспорта транспортных средств, керамической плитки, руды и концентратов драгоценных металлов, фруктов, орехов, трикотажной одежды, стекла, электрических машин и оборудования, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Также зафиксировано снижение импорта цемента, каменного угля, наземных транспортных средств, удобрений, подсолнечного масла, мыла и моющих средств, бумаги, картона, продуктов переработки овощей и фруктов, пластмасс, электрического оборудования, древесины, механического оборудования, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также минеральной и газированной воды.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/310789/
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