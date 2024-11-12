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Экономика

Увеличение промышленного производства зафиксировано в Кыргызстане — ЕЭК

В январе — сентябре 2024-го объем промышленного производства ЕАЭС увеличился на 4,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Евразийская комиссия.

По ее данным, в том числе увеличился объем производства в обрабатывающей промышленности:

  • электроснабжении — на 7,7 процента;
  • подаче газа, пара и воздушном кондиционировании — на 3,6 процента;
  • водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов — на 0,6 процента.

Снижение объемов производства зафиксировано в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — на 0,4 процента.

Увеличение промышленного производства в указанный период наблюдалось во всех государствах — членах союза:

  • в Армении — на 12,6 процента;
  • в Беларуси — на 6,4 процента;
  • в России — на 4,4 процента;
  • в Кыргызстане — на 4,2 процента;
  • в Казахстане — на 3,1 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/310763/
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