В январе — сентябре 2024-го объем промышленного производства ЕАЭС увеличился на 4,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Евразийская комиссия.

По ее данным, в том числе увеличился объем производства в обрабатывающей промышленности:

электроснабжении — на 7,7 процента;

подаче газа, пара и воздушном кондиционировании — на 3,6 процента;

водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов — на 0,6 процента.

Снижение объемов производства зафиксировано в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — на 0,4 процента.

Увеличение промышленного производства в указанный период наблюдалось во всех государствах — членах союза: