В январе — сентябре 2024-го объем промышленного производства ЕАЭС увеличился на 4,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Евразийская комиссия.
По ее данным, в том числе увеличился объем производства в обрабатывающей промышленности:
- электроснабжении — на 7,7 процента;
- подаче газа, пара и воздушном кондиционировании — на 3,6 процента;
- водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов — на 0,6 процента.
Снижение объемов производства зафиксировано в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — на 0,4 процента.
Увеличение промышленного производства в указанный период наблюдалось во всех государствах — членах союза:
- в Армении — на 12,6 процента;
- в Беларуси — на 6,4 процента;
- в России — на 4,4 процента;
- в Кыргызстане — на 4,2 процента;
- в Казахстане — на 3,1 процента.