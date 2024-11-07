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Экономика

Биткоин достиг нового рекордного максимума после победы Дональда Трампа

Биткоин менее чем за сутки достиг нового рекордного максимума после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, следует из данных площадки Binance.

Трейдеры делают ставку на то, что 47-й президент Америки выполнит предвыборные обещания по стимулированию рынка криптовалют.

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Напомним, 6 ноября утром курс одного биткоина на фоне выборов в США обновил исторический максимум, превысив $73,778 тысячи.

Затем эта цифры выросла до $75 тысяч, чуть позже курс немного снизился.

Эксперты отмечают, что, как и во многих других областях политики, взгляды Дональда Трампа на криптовалюту с годами претерпели значительные изменения. Когда-то он называл ее мошенничеством, а недавно заявил, что поможет США стать «мировой столицей биткоина» и даже запустил собственную криптовалютную платформу.

Теперь внимание приковано к Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая, по мнению некоторых инвесторов, враждебно относится к криптовалютам.

Трамп ранее обещал сместить председателя SEC «в первый же день», если его изберут.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/310549/
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