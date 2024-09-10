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Экономика

ВВП Кыргызстана за январь — август 2024 года составил 798 миллиардов сомов

По предварительным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) Кыргызстана за январь — август 2024-го составил 797,7 миллиарда сомов, что на 6,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Нацстаткоме.

Рост обеспечен за счет товарного производства, сферы услуг и налогов на продукты.

Товарное производство увеличилось на 8,8 процента, сфера услуг — на 5,4 процента, а чистые налоги на продукты — на 6,4 процента.

В структуре ВВП наибольшую долю занимают отрасли, оказывающие услуги (49,5 процента), однако их доля снизилась на 2,2 процента. При этом доля товарного производства выросла до 31,8 процента, увеличившись на 1,8 процента, в том числе за счет строительства и промышленности. Доля сельского хозяйства осталась на прежнем уровне.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304556/
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