На заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев сообщил, что в 2024 году на строительство дорог из республиканского бюджета предусмотрено 10 миллиардов сомов.

Депутат Мурадил Сыдыков поинтересовался, почему тогда министерство долго не может завершить возведение некоторых дорог.

«Вы начали строительство 36 километров трассы Нарын — Баетов. Сейчас еле закончили 1 километр . На этой дороге стоят два экскаватора и четыре человека туда-сюда ходят. Уже два года такую картину наблюдаем. Выкопали два моста и не делаете их. Только людям создали неудобства. Камни да пыль кругом, а работы не идут», — сказал он.

Специалист Минтранса пояснил, что некоторые подрядные компании не выдерживают суровых погодных условий Нарынской области и отказываются работать. По его словам, работы не смогли организовать дорожники, а не ведомство.