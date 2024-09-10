На заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев сообщил, что в 2024 году на строительство дорог из республиканского бюджета предусмотрено 10 миллиардов сомов.
Депутат Мурадил Сыдыков поинтересовался, почему тогда министерство долго не может завершить возведение некоторых дорог.
«Вы начали строительство
Специалист Минтранса пояснил, что некоторые подрядные компании не выдерживают суровых погодных условий Нарынской области и отказываются работать. По его словам, работы не смогли организовать дорожники, а не ведомство.
Но специалист министерства уверил нардепов, что теперь за работу принялась хорошая подрядная фирма. Еще он рассказал, что с другого конца эту дорогу начала строить государственная компания «Кыргызавтожол», она уже приступила к асфальтированию. До 20 октября предприятие завершит асфальтирование двух-