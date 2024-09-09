Всемирный банк выделил $13,6 миллиона на проект Камбаратинской ГЭС-1

Сегодня, 9 сентября 2024 года состоялась церемония подписания кредитного и грантового соглашения по проекту дополнительного финансирования для технической помощи для проекта Камбаратинской ГЭС-1. Об этом сообщили в Минфине.

Средства на сумму $13,6 миллиона предоставлены от Международной ассоциации развития (Всемирный банк), из которых $2,6 миллиона — грант, а $11 миллионов — кредит.

Проект направлен на завершение технико-экономического обоснования Камбаратинской ГЭС-1, обновление экологических и социальных исследований, разработку модели развития и плана финансирования. В рамках соглашения средства пойдут на физическое моделирование, обследования участка и необходимые испытания для обеспечения качественного строительства ГЭС.