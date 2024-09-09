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Экономика

Глава кабмина пригласил корейские компании инвестировать в Кыргызстан

Акылбек Жапаров встретился с губернатором провинции Кенсан-Пукто Кореи Ли Чоль У. Об этом сообщили в кабмине.

Акылбек Жапаров отметил рост товарооборота между Кыргызстаном и Южной Кореей, который в 2023 году превысил $1,1 миллиарда.

Глава кабмина подчеркнул важность продолжения экономического сотрудничества, особенно в сферах информационных технологий, образования, сельского хозяйства и энергетики. Акылбек Жапаров пригласил корейские компании инвестировать в ключевые секторы кыргызской экономики, включая энергетику, добычу полезных ископаемых, инфраструктуру и туризм. Также он предложил создание совместных предприятий и расширение программ обмена студентами.

Губернатор Ли Чоль У заявил о готовности развивать двустороннее сотрудничество и подчеркнул важность инвестиций и внедрения «умных» технологий в сельском хозяйстве, а также активизацию туристических связей и образовательных обменов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304491/
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