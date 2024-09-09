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Экономика

Новый аэропорт в Джалал-Абаде. Кабмин заключит соглашение на $1,2 миллиарда

Правительство Кыргызстана вскоре подпишет инвестиционное соглашение о строительстве нового международного аэропорта в Джалал-Абадской области, объем инвестиций составит $1,2 миллиарда. Об этом сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, это решение стало продолжением программы по развитию региональной авиации, в рамках которой на средства аэропорта «Манас» реконструировали аэропорты в Караколе, Казармане, Кербене, Таласе и Нарыне.

«Теперь мы имеем возможность открытия новых региональных аэропортов страны. Также прорабатывается вопрос строительства нового международного аэропорта в Джалал-Абадской области. Президентом поставлена задача перед кабинетом министров о модернизации аэропортов «Манас», «Ош» и строительстве нового аэропорта в Джалал Абадской области. На днях мы приступим к подписанию инвестиционного соглашения. Объем предполагаемых инвестиций – $1,2 миллиарда», — сказал глава кабмина.

Ожидается, что обновление аэропортов увеличит число рейсов и расширит географию полетов, что положительно скажется на экономическом и туристическом потенциале Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304458/
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