Рост кредитования в Кыргызстане ускорился в два раза в июле 2024 года

В июле 2024-го в Кыргызстане наблюдается значительное ускорение роста кредитования — объем новых займов увеличился на 51,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные представили аналитики ЕАБР в еженедельном макрообзоре.

Они отмечают, что этот показатель почти в два раза выше июньского, когда прирост составил 27,1 процента в годовом выражении.

Для сравнения: в феврале — июне этого года объемы кредитования росли в среднем на 30 процентов ежемесячно. Около 60 процентов июльского роста связано с активным кредитованием в торговом секторе, а также с увеличением выдачи займов на потребительские нужды.

«Эти тенденции создают условия для усиления внутреннего потребительского спроса и способствуют дальнейшему расширению экономической активности в стране», — заключили в ЕАБР.