В Нарынской области за счет стимгрантов профинансировано 26 проектов

За восемь месяцев 2024 года в Нарынской области на 26 проектов выделено 21,3 миллиона сомов за счет стимулирующих грантов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Средства распределены по районам:

Кочкорский — 6,8 миллиона сомов на восемь объектов;

Нарынский — 2,1 миллиона на три объекта;

Ат-Башинский — 5,2 миллиона на восемь объектов;

Ак-Талинский — 3,1 миллиона на четыре объекта;

Нарын — 4,1 миллиона на три объекта.

Финансирование направлено на: