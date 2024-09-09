В Нарынской области за счет стимгрантов профинансировано 26 проектов

За восемь месяцев 2024 года в Нарынской области на 26 проектов выделено 21,3 миллиона сомов за счет стимулирующих грантов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
Средства распределены по районам:
- Кочкорский — 6,8 миллиона сомов на восемь объектов;
- Нарынский — 2,1 миллиона на три объекта;
- Ат-Башинский — 5,2 миллиона на восемь объектов;
- Ак-Талинский — 3,1 миллиона на четыре объекта;
- Нарын — 4,1 миллиона на три объекта.
Финансирование направлено на:
- пять школ за 3,3 миллиона сомов;
- семь объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры за 6,5 миллиона;
- три спортивных сооружения за 1,9 миллиона;
- пять объектов культурного значения за 3,3 миллиона;
- шесть детских садов за 6,3 миллиона.