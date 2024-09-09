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Экономика

В Нарынской области за счет стимгрантов профинансировано 26 проектов

За восемь месяцев 2024 года в Нарынской области на 26 проектов выделено 21,3 миллиона сомов за счет стимулирующих грантов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Средства распределены по районам:

  • Кочкорский — 6,8 миллиона сомов на восемь объектов;
  • Нарынский — 2,1 миллиона на три объекта;
  • Ат-Башинский — 5,2 миллиона на восемь объектов;
  • Ак-Талинский — 3,1 миллиона на четыре объекта;
  • Нарын — 4,1 миллиона на три объекта.

Финансирование направлено на:

  • пять школ за 3,3 миллиона сомов;
  • семь объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры за 6,5 миллиона;
  • три спортивных сооружения за 1,9 миллиона;
  • пять объектов культурного значения за 3,3 миллиона;
  • шесть детских садов за 6,3 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304421/
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