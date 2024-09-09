В августе экспорт новых автомашин из Кыргызстана в Россию увеличился в 2,5 раза

В августе по сравнению с июлем экспорт новых автомашин из Кыргызстана в Россию увеличился в 2,5 раза. Такие данные приводит российское аналитическое агентство «Автостат».

Уточняется, что по итогам последнего месяца лета КР экспортировала в РФ 2,2 тысячи новых легковых автомобилей. В июле экспорт составил меньше 1 тысячи единиц.

При этом, по сведениям аналитиков, экспорт автотранспортных средств из Кыргызстана в Россию в августе 2024 года оказался на 44,5 процента ниже, чем за аналогичный период 2023-го.

В общем объеме ввоза машин в РФ на поставки из КР пришлось 2,5 процента.

Отметим, в конце прошлого года Кыргызстан занимал второе место по экспорту новых авто в Россию.