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Экономика

Рубль и доллар подешевели к сому. Юань, евро и тенге выросли в цене

Фото из интернета. На валютном рынке после интервенции Нацбанка сохраняется стабильность

За последние сутки официальные курсы доллара и российского рубля снизились относительно сома. Евро, тенге и юань подорожали. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 84,09 сома, продают по 84,56 сома. Номинальный курс Нацбанка — 84,2 сома (снижение — 0,04 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 92,56 сома, продают по 93,52 сома. Официальный курс — 93,6094 сома (рост — 0,13 процента).

Российский рубль за последние сутки подешевел. Сегодня в столице его покупают по 0,919 сома, продают по 0,953 сома. Курс НБ КР — 0,9423 сома (снижение — 0,6 процента).

Курс казахского тенге за сутки немного вырос. Сегодня его покупают по 0,121 сома, продают по 0,1903 сома. Официальный курс — 0,175 сома (рост — 0,34 процента).

Китайский юань немного подорожал к сому. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12,5 сома. Официальный курс — 11,8852 сома (рост — 0,18 процента).

  • С начала 2024 года он провел 17 валютных интервенций. Тринадцать раз покупал валюту, изъяв с рынка $369,35 миллиона. Пять раз доллары продавал — всего $149,95 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304393/
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