Новый совет директоров избрали в Кыргызской фондовой бирже (состав)

На внеочередном общем собрании акционеров Кыргызской фондовой биржи избран новый состав совета директоров. Об этом сообщается на сайте КФБ.
Акционеры также утвердили состав счетной комиссии и обсудили досрочное прекращение полномочий членов совета директоров биржи.
Решением акционеров избран следующий состав членов совета директоров КФБ:
- Талантбек Эсенгулович Омуралиев;
- Айдар Эркинбекович Убышев;
- Анаркан Токтосуновна Ногойбаева;
- Алмаз Калдарович Ташбаев;
- Хасан Барлас Акынджы (Hasan Barlas Akinci);
- Арсланбек Болотбекович Кененбаев;
- Нурбек Беккулович Элебаев;
- Медетбек Тагайбекович Назаралиев;
- Азаматбек Мелисбекович Абдыбеков.
На первом заседании обновленного совета директоров КФБ избран председатель. Им стал Талантбек Омуралиев. Другим решением совета директоров КФБ исполнение обязанностей президента возложено на вице-президента биржи Аиду Чодулову.
Напомним, Медет Назаралиев ушел с поста директора ЗАО «КФБ» по собственному желанию.