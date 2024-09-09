Новый совет директоров избрали в Кыргызской фондовой бирже (состав)

На внеочередном общем собрании акционеров Кыргызской фондовой биржи избран новый состав совета директоров. Об этом сообщается на сайте КФБ.

Акционеры также утвердили состав счетной комиссии и обсудили досрочное прекращение полномочий членов совета директоров биржи.

Решением акционеров избран следующий состав членов совета директоров КФБ:

Талантбек Эсенгулович Омуралиев;

Айдар Эркинбекович Убышев;

Анаркан Токтосуновна Ногойбаева;

Алмаз Калдарович Ташбаев;

Хасан Барлас Акынджы (Hasan Barlas Akinci);

Арсланбек Болотбекович Кененбаев;

Нурбек Беккулович Элебаев;

Медетбек Тагайбекович Назаралиев;

Азаматбек Мелисбекович Абдыбеков.

На первом заседании обновленного совета директоров КФБ избран председатель. Им стал Талантбек Омуралиев. Другим решением совета директоров КФБ исполнение обязанностей президента возложено на вице-президента биржи Аиду Чодулову.

Напомним, Медет Назаралиев ушел с поста директора ЗАО «КФБ» по собственному желанию.