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Экономика

Новый совет директоров избрали в Кыргызской фондовой бирже (состав)

На внеочередном общем собрании акционеров Кыргызской фондовой биржи избран новый состав совета директоров. Об этом сообщается на сайте КФБ.

Акционеры также утвердили состав счетной комиссии и обсудили досрочное прекращение полномочий членов совета директоров биржи.

Решением акционеров избран следующий состав членов совета директоров КФБ:

  • Талантбек Эсенгулович Омуралиев;
  • Айдар Эркинбекович Убышев;
  • Анаркан Токтосуновна Ногойбаева;
  • Алмаз Калдарович Ташбаев;
  • Хасан Барлас Акынджы (Hasan Barlas Akinci);
  • Арсланбек Болотбекович Кененбаев;
  • Нурбек Беккулович Элебаев;
  • Медетбек Тагайбекович Назаралиев;
  • Азаматбек Мелисбекович Абдыбеков.

На первом заседании обновленного совета директоров КФБ избран председатель. Им стал Талантбек Омуралиев. Другим решением совета директоров КФБ исполнение обязанностей президента возложено на вице-президента биржи Аиду Чодулову.

Напомним, Медет Назаралиев ушел с поста директора ЗАО «КФБ» по собственному желанию.  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304384/
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