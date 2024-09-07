Во всем мире подешевели все виды мяса, кроме говядины

Мировые цены на мясо в августе по сравнению с предыдущим месяцем подешевели на 0,7 процента. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Уточняется, что в августе мясо птицы подешевело вследствие добровольной приостановки Бразилией экспорта из-за вспышки болезни Ньюкасла. Хоть эпидемию удалось остановить, цены продолжают сказываться на котировках продукции.

Стоимость свинины снижается второй месяц подряд под влиянием вялого импортного спроса из-за наличия достаточного экспортного предложения в основных регионах производства.

После трех месяцев неуклонного роста в августе незначительно снизились мировые цены на баранину вследствие сокращения импортных закупок, в частности Китаем. А стоимость говядины, по данным ФАО, напротив, несколько выросла, чему способствовало сезонное снижение численности поголовья убойных животных в Океании.