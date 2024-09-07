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Экономика

Во всем мире подешевели все виды мяса, кроме говядины

Мировые цены на мясо в августе по сравнению с предыдущим месяцем подешевели на 0,7 процента. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). 

Уточняется, что в августе мясо птицы подешевело вследствие добровольной приостановки Бразилией экспорта из-за вспышки болезни Ньюкасла. Хоть эпидемию удалось остановить, цены продолжают сказываться на котировках продукции. 

Стоимость свинины снижается второй месяц подряд под влиянием вялого импортного спроса из-за наличия достаточного экспортного предложения в основных регионах производства.

После трех месяцев неуклонного роста в августе незначительно снизились мировые цены на баранину вследствие сокращения импортных закупок, в частности Китаем. А стоимость говядины, по данным ФАО, напротив, несколько выросла, чему способствовало сезонное снижение численности поголовья убойных животных в Океании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304354/
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