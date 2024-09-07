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Экономика

Кыргызстанцев просят проверять подлинность извещений о налоговой задолженности

Налоговая служба Кыргызстана рекомендует налогоплательщикам проверять подлинность извещений о признанной задолженности. Об этом сообщили в ведомстве.

Для этого необходимо отсканировать QR-код, расположенный на документе, с помощью камеры смартфона. После сканирования появится ссылка на электронную версию извещения.

Кроме того, налоговая отправляет электронные извещения через «Кабинет налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kg. В разделе «Извещения ГНС» налогоплательщики могут найти актуальные документы. Электронные извещения считаются врученными через пять дней после отправки.

В случае задолженности налогоплательщик имеет 15 календарных дней для ее погашения. Неуплата в срок приведет к принудительному взысканию в соответствии с законодательством.

В ведомстве отметили, что с начала внедрения электронных извещений налоговые органы направили налогоплательщикам 258 тысяч уведомлений.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304348/
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