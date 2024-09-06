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Экономика

Узбекистан — один из лидеров по покупке золота, Казахстан — лидер по продажам

Узбекистан является одним из лидеров по покупке золота, а Казахстан — лидер по продажам.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), Центробанк Узбекистана второй месяц подряд входит в число крупнейших покупателей золота в мире. Если в июне страна купила 9 тонн этого драгоценного металла, то в июле — 9,6 тонны.

Согласно мониторингу World Gold Council, в топ-3 вошли Национальный банк Польши — 14,3 тонны золота, Центральный банк Узбекистана — 9,6 тонны, Резервный банк Индии — 5,4 тонны.

Всего за месяц запасы мировых центральных банков увеличились на 37 тонн золота. Крупнейшими продавцами золота стали Казахстан (3,9 тонны) и Монголия (0,7 тонны).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304327/
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