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Экономика

Минфин ожидает снижение внешнего госдолга Кыргызстана в течение пяти лет

Госдолг Кыргызстана в долларах постепенно снижается, но его сумма в сомах зависит от курса валюты. Ожидается, что курс доллара будет расти, и это отразится на размере долга в сомах. Такой прогноз представлен в основных направлениях Минфина по фискальной политике на 2025-2029 годы. 

В ближайшие годы расходы на обслуживание долга также увеличатся, так как наступает время погашения старых займов. С 2025-го по 2029-й более 85 процентов затрат на обслуживание долга пойдут на погашение основной суммы.

В документе говорится, что формирование и выполнение бюджета для обслуживания внешнего долга КР проводятся с учетом полного и своевременного выполнения обязательств. В ближайшие пять лет (2025-2029 годы) ожидается улучшение долговой устойчивости, то есть снижение доли госдолга по отношению к ВВП и экспорту. Это станет возможным благодаря росту экономики, увеличению экспорта и выплате части долга.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304072/
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