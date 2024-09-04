За январь — август 2024 года в Кыргызстане собрано 187 миллиардов 718,5 миллиона сомов налогов и страховых взносов. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

По данным ведомства, установленный план перевыполнен на 7 миллиардов сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года собрано на 29,7 миллиарда сомов больше.

138 миллиардов 926,6 миллиона сомов собрано в виде налоговых платежей. Страховые взносы составили 48 миллиардов 792 миллиона сомов.

В ГНС отмечают, что усиление налогового администрирования и внедрение цифровых инструментов, которые позволяют проводить мониторинг и анализ различных отраслей экономики, а также создают комфортные условия для налогоплательщиков, способствовали повышению эффективности налогового сбора.