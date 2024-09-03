21:24
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Экономика

В Кыргызстане начнутся рейды по выявлению неплательщиков имущественных налогов

После окончания срока уплаты налогов на транспорт, дома, квартиры и земельные участки начнутся рейды по выявлению должников. Об этом сообщили в ведомстве.

Тем, кто не успел, придется оплатить не только сам налог, но и штраф, а также пени за каждый день просрочки. С сентября ГНС вместе с сотрудниками ГУОБДД МВД КР начнут проверки по всей стране, чтобы найти тех, кто не заплатил налог на транспорт.

Напоминаем, что 1 сентября был последний день для уплаты налогов на:

  • транспортные средства;
  • дома и квартиры, которые не используются для бизнеса;
  • приусадебные и садовые участки.

За просрочку налогов предусмотрен штраф: 1 тысяча сомов для физических лиц и 5 тысяч сомов для юридических лиц и пеня 0,09 процента от суммы долга за каждый день просрочки.

Получить дополнительную информацию можно в местных налоговых органах, по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303892/
просмотров: 897
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк оштрафовал граждан и обменки в Ошской области на 337 тысяч сомов
С 1 ноября в Кыргызстане электронные торговые платформы обяжут применять ЭТТН
На 64,6 миллиона сомов оштрафованы водители за нарушения правил перевозок
Более 300 штрафов за нарушения благоустройства выписали в Бишкеке за неделю
Нацбанк оштрафовал обменки в Бишкеке и Таласской области
Почти 6 тысяч нарушений ПДД за одну неделю выявили сотрудники УПСМ в Бишкеке
«Требуй чек — выиграй приз!» Налоговая служба готовится определить победителей
За полгода доходы Налоговой и Таможенной служб составили 144 миллиарда сомов
Налоговая служба КР запустила онлайн-сервис для доступа к страховым взносам
Бишкекводоканал намерен подать в суд на злостных неплательщиков
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане начали производить шины В Кыргызстане начали производить шины
Потолок высотой 14&nbsp;метров. Детали строительства нового &laquo;Белого дома&raquo; Потолок высотой 14 метров. Детали строительства нового «Белого дома»
Ставки на&nbsp;утильсбор могут ввести уже в&nbsp;этом году. Как их&nbsp;будут рассчитывать? Ставки на утильсбор могут ввести уже в этом году. Как их будут рассчитывать?
С&nbsp;1&nbsp;сентября в&nbsp;Кыргызстане вводится обязательная маркировка табака и&nbsp;ГСМ С 1 сентября в Кыргызстане вводится обязательная маркировка табака и ГСМ
Бизнес
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
Подарок ко&nbsp;Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в&nbsp;Оше Подарок ко Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в Оше
Покупайте только зарегистрированные смартфоны в&nbsp;магазинах O!Store Покупайте только зарегистрированные смартфоны в магазинах O!Store
3 сентября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солнечно Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солне...
20:35
С начала года пособие «балага суйунчу» получили свыше 96 тысяч детей
20:29
Вместо троллейбуса № 5 будет курсировать автобус. Схема движения
20:27
Ремонт теплосети завершен. Улицу Жукеева-Пудовкина открыли для проезда
19:43
В Кыргызстане начнутся рейды по выявлению неплательщиков имущественных налогов