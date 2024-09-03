В Кыргызстане начнутся рейды по выявлению неплательщиков имущественных налогов

После окончания срока уплаты налогов на транспорт, дома, квартиры и земельные участки начнутся рейды по выявлению должников. Об этом сообщили в ведомстве.

Тем, кто не успел, придется оплатить не только сам налог, но и штраф, а также пени за каждый день просрочки. С сентября ГНС вместе с сотрудниками ГУОБДД МВД КР начнут проверки по всей стране, чтобы найти тех, кто не заплатил налог на транспорт.

Напоминаем, что 1 сентября был последний день для уплаты налогов на:

транспортные средства;

дома и квартиры, которые не используются для бизнеса;

приусадебные и садовые участки.

За просрочку налогов предусмотрен штраф: 1 тысяча сомов для физических лиц и 5 тысяч сомов для юридических лиц и пеня 0,09 процента от суммы долга за каждый день просрочки.

Получить дополнительную информацию можно в местных налоговых органах, по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.