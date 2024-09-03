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Экономика

Минфин ожидает профицит бюджета Кыргызстана ближайшие пять лет

В среднесрочной перспективе доходы госбюджета Кыргызстана будут ежегодно расти, а вместе с ними и профицит. Такие данные приводит Минфин в отчете по основным направлениям фискальной политики на 2024-2029 годы. 

В документе говорится, что в 2025 году бюджет увеличится с 465,3 миллиарда сомов до 655 миллиарда сомов в 2029-м. Однако, несмотря на этот рост, их доля в ВВП снизится с 28,6 процента до 25,6 процента. Ожидается, что неналоговые доходы также сократятся с 3,4 процента до 2,5 процента от ВВП. 

Совокупные расходы бюджета также прогнозируются с ростом — с 423,5 миллиарда сомов в 2025 году до 606,4 миллиарда сомов в 2029-м. Однако в процентах от ВВП расходы уменьшатся с 26,1 процента до 23,7 процента.

Профицит бюджета прогнозируется на уровне 41,8 миллиарда сомов в 2025 году и увеличится до 48,6 миллиарда сомов в 2029-м, при этом его доля в ВВП снизится с 2,6 до 1,9 процента. 

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303880/
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