2 сентября: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением в связи с ремонтом оборудования и ЛЭП. Об этом сообщили на предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Бектенова, Днепропетровской, Джантошева, переулок Балхашский, улицы Московская, жилые дома № 62, 64, Шопокова, жилой дом № 37, Ибраимова;

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, жилой дом № 6б;

9.00-17.00 — отрезки улиц Кайназарова, Орской, 2-й Товарной, переулок Гатчинский;

9.00-17.00 — отрезки улиц Гагарина, Толстого, Термечикова;

9.00-17.00 — село Озерное (улицы Кирпичная, Аульская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчи, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруда, Школьная, Фрунзе, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял);

9.00-17.00 — жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат);

9.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мыскал, Жаштык, Достук, Курулуш, Жанылык, Мидина).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кашка-Суу (улицы Ала-Арчинская, Новостройка, Достук), Аламедин (улицы Адилет, Суворова), Васильевка (улицы Юбилейная, Восточная, Набережная), Полевое (улицы Озерная, Полевая);

9.00-17.00 — село Кара-Жыгач (улица Фрунзе);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Почтовая, Садовая), села Новониколаевка (улица Западная), Алексеевка (улица Калинина);

9.00-16.30 — Кара-Балта (улица Пушкина, жилые дома № 19, 21, 23);

9.00-16.30 — село Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-17.00 — село Маловодное (улицы Колхозная, Дружбы, Чапаева);

9.00-17.00 — село Александровка (улица Ташкентская);

9.00-17.00 — село Торт-Гуль (улица Шевченко);

9.00-17.00 — села Петровка, Искра (улицы Ак-Суу, Заводская, скважина), Беловодское (улицы Колхозная, Калинина, переулок Советский);

9.00-18.00 — село Ак-Суу (улицы Проездная, Набережная, Живпром, Керамика, Тоголока Молдо, Логвиненко, Толстого, Чкалова, Парковая, Дмитрова, Энгельса, Косыгина, Ипподромная, Есенина, Добровольская, Токтогула, ОсОО «Москва»);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село 15-й Партсъезд (улицы Центральная, Джакупбекова, Труда, кафе «Салкын», кошара, птичник);

9.00-17.00 — село Орто-Арык (улица Токтогула);

9.00-17.00 — село Чалдыбар (БЧК, кошары);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе);

12.00-17.00 — село Первомайское (улицы Комсомольская, Береговая, Ленина, Спортивная, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Восточная, Мичурина, Первомайская);

9.00-17.00 — село Первомайское;

10.00-16.00 — село Военно-Антоновка (улицы Первомайская, Комсомольская, Степная, Северная, Полярная, Западная, Октябрьская, Крупской, Пионерская, Шевченко, Колхозная, Школьная, МТФ, тупик Красноармейский), совхоз «Фрунзе» (улицы Фрунзенская, Проектируемая, Восточная, Карасуйская, Западная, Животноводство);

9.00-17.00 — села Селекция (улицы Вишневая, Кипкалова, Плодоовощная, Проектируемая, Ала-Арчинская, Парковая, 1-я Селекция), Манас (улицы Средняя, Зеленая, Пионерская);

9.00-16.00 — село Джаны-Пахта (улица Ат-Башинская, переулок Ат-Башинский);

12.00-18.00 — села Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная), Озерное;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Чон-Далы;

9.00-17.00 — село Кировское (улицы Центральная, Полевая, Суворова, Кутузова);

13.00-17.00 — село Бердик (улица Юбилейная);

9.00-18.00 — село Буденовка (улицы Гагарина, Ленина);

9.00-17.00 — село Красная Речка (конеферма, кошары);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Путейская, Крупской, Токмакская, Громова);

9.00-18.00 — село Чуй (улицы Жоокер, Адилет);

9.00-17.00 — село Искра (улица Центральная);

Кеминский РЭС