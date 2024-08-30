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Экономика

В Госстрое рассказали, в каком состоянии сдают в эксплуатацию школы

Заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ Талант Иманакун уулу в интервью «Биринчи радио» рассказал, в каком состоянии сдаются в эксплуатацию новые школы.

«Раньше на оснащение школ выделяло деньги Минобразования. Это было их нагрузкой. Сейчас мы строим и оснащаем их. Покупаем все, вплоть до половых тряпок и мела. Все знают, что раньше на оснащение школ выделяли мало денег и хватало этого только на мебель. А потом радовались паре компьютеров, подаренных каким-нибудь депутатом или спонсором», — рассказал Талант Иманакун уулу.

Сейчас, по его словам, Госстрой оснащает всем необходимым кабинеты химии, физики, труда, закупает по 20-30 компьютеров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303516/
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