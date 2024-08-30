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Экономика

ВВП, инфляция и риски. Экономический прогноз для Кыргызстана на 2024 — 2026 годы

Аналитики ЕАБР прогнозируют, что ВВП Кыргызстана вырастет на 5,5 процента в 2024 году благодаря инвестициям. В последующие годы рост замедлится до уровня ниже 5 процентов. Инфляция к концу года, по прогнозам, снизится до 4,3 процента благодаря стабильности на мировых товарных рынках. Ожидается, что Национальный банк Кыргызстана сохранит учетную ставку на уровне 9 процентов.

Подробный обзор макроэкономического прогноза ЕАБР на 2024 — 2026 годы читайте в материале 24.kg.

Прогноз по росту ВВП

Аналитики ЕАБР прогнозируют рост ВВП в 2024 году в 5,5 процента. Они отметили, что прогноз повышен на 1 процент из-за более высокой инвестиционной активности. При этом рост капиталовложений финансируется преимущественно международными институтами развития. В их числе проекты ЕАБР в сфере гидроэнергосектора и обрабатывающей отрасли.

Капиталовложения, сильный внутренний спрос и увеличение выпуска основных металлов удерживают рост ВВП в первом полугодии 2024 года выше 8 процентов. Во во втором полугодии аналитики прогнозируют его замедление.

«Рост производства и экспорта основных металлов вернутся к нормальным уровням. Ожидается, что активность потребителей уменьшится и не будет влиять на инфляцию — этому поможет денежно-кредитная политика, направленная на стабилизацию ожиданий по инфляции. Дополнительное ограничивающее влияние окажет профицит бюджета, который планируется на конец 2024 года», — отметили в ЕАБР.

В ближайшие несколько лет рост ВВП ожидается на уровне 4,1 — 5,3 процента. Экономика будет стабилизироваться и приближаться к уровню роста в 3,5 — 4 процента.

В 2025 году влияние налогов и бюджета на экономику усилится, так как запланированный профицит бюджета увеличится с 0,9 процента ВВП в 2024 году до 1,7 процента ВВП в 2025–2026 годах.

Денежно-кредитная политика будет нейтральной и не сильно влиять на экономику. Производство и экспорт металлов, особенно золота, сократятся, что замедлит рост промышленности и экспорта. Инвестиционная активность также вернется к нормальному уровню.

Инфляция

Инфляция к концу 2024 года ожидается на уровне 4,3 процента. Аналитики полагают, что с середины 2024-го влияние высокого потребления на нее начнет ослабевать и полностью исчезнет к середине 2025 года.

Повышение тарифов на электроэнергию на 10 процентов в мае 2024 года компенсирует низкие цены на мировых продовольственных рынках. Стабильный курс валюты также поможет сдерживать рост цен.

«В итоге инфляция будет ниже целевого уровня в мае — октябре 2024 года, но к концу года немного повысится из-за ослабления влияния мировых рынков продовольствия», — подчеркнули в ЕАБР.

По оценкам аналитиков, инфляция в 2025–2026 годах ожидается в пределах целевого уровня. Во второй половине 2025-го влияние потребительского сектора на рост цен полностью исчезнет. Рынки сырья будут нейтрально влиять на цены в стране в течение всего прогнозируемого периода.

Денежно-кредитные условия останутся нейтральными до конца 2026 года.

Учетная ставка Нацбанка

Аналитики ожидают, что учетная ставка останется на уровне 9 процентов до конца прогнозируемого периода. Денежно-кредитные условия уже достигли нейтрального уровня. Замедление инфляции в 2024 году вызвано временными факторами и не представляет угрозы для экономического роста. Когда дефляционное влияние мировых цен исчерпается, инфляция в Кыргызстане вернется в целевой диапазон.

Предполагается, что Национальный банк КР сохранит учетную ставку на уровне 9 процентов до конца 2026 года.

В среднесрочной перспективе курс кыргызского сома к доллару, по прогнозам ЕАБР, будет в пределах 88–91 в 2024 году. Это частично связано с политикой Нацбанка КР, которая помогает сгладить резкие изменения обменного курса.

«В долгосрочной перспективе сом, скорее всего, будет терять в стоимости примерно на 3 процента в год из-за фундаментальных экономических факторов», — отметили аналитики.

Какие есть риски для Кыргызстана?

  1. В частности, риск замедления экономического роста. Если экономика России начнет замедляться, это может снизить приток денежных переводов в Кыргызстан и уменьшить потребительский спрос.

  1. Есть риск снижения мировых цен на золото. Если они упадут из-за роста процентных ставок в развитых странах, это может сделать инвестиции в ценные бумаги более привлекательными, что ограничит экспортные доходы Кыргызстана.

  1. Аналитики отмечают риск засухи и недостатка воды. Маловодье может негативно сказаться на сельском хозяйстве и энергетике. В худшем случае это может привести к отключениям света, которые затруднят работу всех отраслей экономики.

  1. Есть риск ускорения инфляции. Возможен рост цен на сельскохозяйственные продукты из-за низкого урожая, вызванного маловодием. Нестабильность на финансовых рынках может привести к падению курса сома, что повысит инфляцию и заставит Нацбанк ужесточить свою денежно-кредитную политику.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303477/
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